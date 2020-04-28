НА СОН ГРЯДУЩИЙ: какие продукты нужно есть, чтобы быстрее уснуть

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Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже. Такой прогноз дал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, в российских регионах пик коронавируса придется, скорее всего, на конец мая. Это обусловлено тем, что в регионах эпидемический процесс начался позднее, чем в Москве, пояснил Тимаков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пик заражения коронавирусом в стране наступит в середине мая. После прохождения пика, по его словам, российские власти будут ожидать постепенного снижения показателей по заражению.