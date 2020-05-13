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Американским ученым удалось найти новое средство от комаров, основываясь на результатах исследований. Специалисты заметили, что […]

Создано новое эффективное средство от комаров

Американским ученым удалось найти новое средство от комаров, основываясь на результатах исследований. Специалисты заметили, что комары кусают далеко не каждого человека. Данный факт стал основой для изучения вопроса.

Оказалось, что интерес у комаров взывает особый фермент, который выделяет человеческая кожа. Некоторые люди выделяет его в слишком большом количестве, что блокирует обоняние комаров. Таким образом, человек становится как бы невидим для них.

Основываясь на данном открытии, специалисты разработали инновационные и эффективные репелленты. Они не только полностью отпугивают комаров, но и абсолютно безвредны для самого человека.