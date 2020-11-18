ЗИМНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА»

ПРЕСС-РЕЛИЗ 18 ноября 2020 г. Наступает холодное время года, температура все чаще опускается ниже […]

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ЗИМНЕЙ ОБУВИ ОТ ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

11 ноября 2020 г.

Приближается зима, а значит пришло время приобретать зимнюю обувь. Существуют некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание перед покупкой, чтобы выбрать теплую и удобную обувь. ТК «Южные ворота» поможет сделать правильный выбор.

В первую очередь, следует обратить внимание на внешний материал обуви. Лучшим для холодного сезона считается натуральная кожа. Она не пропускает влагу, сохраняет тепло и обеспечивает естественный воздухообмен. Хорошей альтернативой коже может стать натуральная замша или нубук. При правильной обработке такая обувь долго прослужит, даже если носить ее в мокрую погоду.

Не менее важен утеплитель. Он может быть натуральным, набивным или искусственным. Многие предпочитают натуральный мех, ведь он всегда обладает первоклассными характеристиками: хорошо согревает и долго служит. Но современный высокотехнологичный материал не уступает по своим свойствам. Для более холодной погоды лучше приобретать обувь, в которой мех находится не только в районе стопы, но и в голенище. Демисезонная или «еврозима» подходит для более теплой погоды. В таком комбинированном варианте стопа будет в тепле, а в голенище будет поддерживаться комфортная температура.

В зимнее время года предпочтение следует отдать моделям с толщиной подошвы минимум 7 мм для женских моделей и 10 мм для мужских. Следует обратить внимание и на рельеф подошвы. Чем рельефнее протекторы, тем лучше сцепление обуви со скользкой поверхностью. Размер зимней обуви лучше выбирать немного больше привычного. В холодное время пальцам не обойтись без дополнительного пространства. А в случае необходимости всегда можно надеть теплые носки. Помимо прочего при выборе детской обуви следует учитывать наличие твердого задника с мягким валиком, супинатора и анатомической стельки. Также важно учитывать удобные застежки в зависимости от возраста ребенка.

На линиях 15 и 16 комплекса представлена женская и мужская обувь производителей России, Турции и Китая. В ассортименте классические и спортивные модели широкого размерного ряда. Комфортную детскую обувь можно приобрести на 12 линии.

Обращаем внимание: в настоящее время для посетителей работают только входы №№ 1, 3, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 23, А и Ф. При посещении торгового комплекса строго необходимы средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдение социальной дистанции с помощью специально нанесенной на территории ТК разметки.

Южные ворота – оптово-розничный торговый комплекс, специализирующийся на товарах широкого потребления, расположенный на 19 км МКАД. Открыт в 2011 году. На территории 130 тыс. кв. м работает более 3 тыс. павильонов, в которых представлен широкий ассортимент товаров отечественных и зарубежных производителей.

Контакты:

ТК «Южные ворота»

Адрес: МКАД 19 км, вл.20 стр. 1

+7 499 682-90-90

info@yugnie-vorota.ru