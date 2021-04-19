Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

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Составлен список любимых занятий россиян в интернете



Оказывается, чаще всего жители страны через Сеть общаются с родственниками и близкими людьми (90%), читают новости (83%), а также совершают банковские операции (80%). Данные приводит ВЦИОМ, основываясь на результатах соцопроса.

  • Доля россиян, предпочитающих покупки в интернете, выросла в 2 раза за минувшие два года — с 14% до 27%. Сфера обучения и самообразования остается на прежнем уровне.
  • В текущем году выросла доля россиян, считающих, что Интернет вредит обществу. В 2013 году так думали 24% респондентов, в текущем году — 32%. Число тех, кто считает иначе, почти не изменилось — 54% против 53% восемь лет назад.
  • По данным ВЦИОМ, впервые число тех, кто не смотрит телевизор, оказалось выше, чем тех, кто смотрит только телевизор. Соотношение составило 28% к 17%.





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