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Полис ОМС — это документ, актуальность которого нельзя игнорировать, ведь он дает гарантированное право застрахованным […]

«СОГАЗ-Мед»: о том, как важно актуализировать полисы ОМС

Полис ОМС — это документ, актуальность которого нельзя игнорировать, ведь он

дает гарантированное право застрахованным получать бесплатную медицинскую

помощь в рамках системы ОМС на территории всей России. Узнаем у страховых

представителей «СОГАЗ-Мед», как актуализировать полис ОМС.

Когда полис ОМС нужно переоформить?

Обязательному переоформлению полис ОМС подлежит при изменении фамилии,

имени, отчества, пола или даты рождения. Застрахованный гражданин может

получить дубликат полиса ОМС при ветхости и непригодности полиса для

дальнейшего использования, утрате полиса.

Полис ОМС, полученный до 1 мая 2011 года, также рекомендуем заменить на

полис единого образца. Для этого обратитесь в страховую медицинскую

компанию.

Компания «СОГАЗ-Мед» имеет более 1 500 офисов в 56 регионах России и городе

Байконур, выбрать самый удобный офис для оформления полиса ОМС вы можете

на сайте sogaz-med.ru.

Полис ОМС оформляется бесплатно.

Как проверить свой полис ОМС?

Если вы не знаете, актуален ваш полис ОМС или нет, не помните, как давно он

был выдан или не уверены в том, что своевременно внесли изменения в

персональные данные, рекомендуем обратиться в страховую компанию,

выдавшую документ, и актуализировать информацию.

Чтобы узнать, в какой страховой компании по ОМС вы застрахованы, зайдите на

сайт Территориального фонда ОМС своего региона в раздел «Проверка полиса»

(при наличии сервиса) или позвоните в контакт-центр фонда.

Если данные полиса ОМС неактуальны

Могут возникнуть сложности в получении медицинской помощи, особенно за

пределами региона проживания. Также страховая компания не сможет

проинформировать гражданина, например, о возможности прохождения

бесплатной диспансеризации или необходимости диспансерного наблюдения.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о

системе ОМС, связанные с получением полиса, медицинской помощи или

качеством её оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым

представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону

круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный)

или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».