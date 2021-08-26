«СОГАЗ-Мед»: о том, как важно актуализировать полисы ОМС

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26/08/2021
Полис ОМС — это документ, актуальность которого нельзя игнорировать, ведь он дает гарантированное право застрахованным […]
18/08/2021
Российская певица Анна Плетнева получила известность как солистка музыкальной группы «Лицей, но в 2005 году […]
На территории музея-заповедника «Коломенское» 10 августа открылась ежегодная ярмарка меда. Горожане могут приобрести продукцию более […]
Отказ от ежедневного душа может привести к обострению дерматологических заболеваний. По словам специалиста, нерегулярное посещение […]
Союз потребителей России предложил вернуть в обращение тару покупателей — например, бидоны для молока. Ранее Минприроды заявило […]
Одну из самых загадочных и успешных актрис российского кинематографа Юлию Снигирь можно смело назвать мастером […]
Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась подписчикам на боли в спине. Как оказалось, звезда «Орла и Решки» […]
Народный артист России, певец Олег Газманов заявил о решении завершить свою музыкальную карьеру. В ходе […]
За пять месяцев 2021 года продажи аптечных сетей в России обрушились на рекордные 14,9 процента. […]