ТК «ДУБРОВКА»: МАНИКЮР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

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Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — один из высокоэффективных методов преодоления проблемы бесплодия как в супружеской паре, […]

СОГАЗ-Мед о процедуре ЭКО в 2020 году

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — один из высокоэффективных методов преодоления проблемы бесплодия как в супружеской паре, так и у одинокой женщины с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Многие думают, что данную процедуру можно провести только платно, однако, ВРТ оплачиваются за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

ЭКО в системе ОМС стало доступным в нашей стране с 2013 года. Например, за 2017 год по данным Всемирного регистра циклов с применением ВРТ (в том числе и ЭКО) в нашей стране проведено 139,8 тыс. циклов, при этом число детей, рождённых с помощью применения ВРТ в указанном году, составило 33,5 тыс. Количество циклов увеличивается с каждым годом. В 2020 году услуга ЭКО стала еще более доступной для граждан благодаря увеличению количества квот по ОМС.

Как проходит процедура ЭКО и кому она показана?

Использование метода ЭКО показано при наличии одной или одновременно нескольких причин установленного женского или мужского бесплодия, а также при одновременном сочетании женского и мужского бесплодия у пары. Рекомендуемая длительность обследования для установления причин бесплодия составляет 3-6 месяцев после безуспешной попытки зачать ребенка в течение года при исключении у пары заведомо факта/причин непреодолимого бесплодия. В случае, если после установления причины бесплодия проведенное лечение, включая использование лапароскопической и гистероскопической методов диагностики и лечения, стимуляцию овуляции и терапию мужского фактора бесплодия, коррекцию других выявленных нарушений в состоянии здоровья пары или одинокой женщины признано неэффективным (отсутствие беременности в течение 9-12 месяцев), пациенты направляются на лечение с использованием ВРТ. Женщины старше 35 лет по решению консилиума врачей могут быть направлены на лечение с использованием ВРТ до истечения срока, указанного выше.

Все этапы ЭКО включены в тарифы по ОМС и бесплатны для женщин, за исключением использования донорского материала и суррогатного материнства.

Порядок проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения:

стимуляция суперовуляции (включая применение лекарственных средств, ультразвуковой контроль роста фолликулов и состояния эндометрия, также возможно с дополнительным проведением гормонального контроля в индивидуальном порядке при необходимости);

получение яйцеклеток путем пункции яичников (включая использование анестезиологического пособия);

оплодотворение яйцеклеток «в пробирке», включая и методику использования ИКСИ (по показаниям) и культивирование эмбрионов;

перенос эмбрионов в полость матки (в том числе и криоконсервированных раннее).

СОГАЗ-Мед обращает внимание, что с 2018 года криоконсервация эмбрионов (при возникновении необходимости в ней), а также перенос криоконсервированных эмбрионов в полость матки введены в стандарт и проводятся за счёт средств ОМС. Хранение же и транспортировка криоконсервированных эмбрионов производятся за счёт личных или иных средств, предусмотренных законодательством РФ, но не за счёт ОМС. В России часто переносят сразу два эмбриона, чтобы увеличить шанс наступления беременности, при этом супружеская пара /одинокая женщина должны быть предупреждены о возникающих дополнительных рисках в случае развития многоплодной беременности.

Как получить направление для проведения ЭКО по ОМС?

Для проведения ЭКО необходимо иметь действующий полис ОМС и регистрацию по месту пребывания (жительства). Для получения специализированной медицинской помощи прикрепиться к женской консультации или при наличии в регионе проживания к Центру планирования семьи и репродукции (ЦПСиР). Пройти требуемый объем обследований по назначению лечащего врача (согласно Приказа МЗ РФ №107н и Стандарта специализированной медицинской помощи при бесплодии с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (Приказ МЗ РФ №556н)), а также клиническими рекомендациями «Женское бесплодие (современные подходы к диагностике и терапии», «Вспомогательные репродуктивные технологии и искусственная инсеминация», 2019). После установления показания к проведению ВРТ врачом женской консультации или ЦПСиР оформляется выписка из амбулаторной карты (с результатами проведенного обследования) и направление в Комиссию по отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО, созданную Министерством здравоохранения субъекта РФ. Указанные документы рассматриваются Комиссией и при отсутствии ограничений или противопоказаний к проведению ЭКО пациентке выдается направление на проведение ЭКО или процедуры криопереноса в конкретную медицинскую организацию, применяющую ВРТ. При направлении пациента для проведения процедуры ЭКО в рамках базовой программы ОМС Комиссией предоставляется перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальных программ ОМС и выполняющих процедуру ЭКО.

Статистика СОГАЗ-Мед

Для застрахованных в компании «СОГАЗ-Мед» в период 2017-2019 гг. за счет средств ОМС было проведено 25,7 тыс. случаев ЭКО. Из них в частных клиниках было проведено 45% процедур ЭКО. Наибольшее количество методов ВРТ за указанный период было зарегистрировано в Вологодской, Архангельской и Амурской областях.

Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов отмечает: «Важно, что система ОМС в России включает возможность осуществления такой процедуры, как ЭКО. Дети – наше будущее. И мы со стороны страховой медицинской организации готовы оказывать всевозможную поддержку застрахованным, желающим провести процедуру ЭКО».

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г.

Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 120 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур.

Количество застрахованных — более 42 млн человек.

СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.