Создано новое эффективное средство от комаров

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Собянин призвал москвичей готовиться к долгому периоду ограничений

Москва не скоро вернется к обычной жизни без ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса.

Собянин признался, что не хочет загадывать на будущее, но полагает, что «все-таки не скоро предстоит вернуться к полноценной реальной жизни без всяких ограничений.

«Москвичам нужно настраиваться на длительный период, связанный с распространением эпидемии и опасностью заболевания. «К сожалению, такая реальность», — сказал мэр.

Ранее он сообщил, что в Москве с 12 мая вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте. Кроме того, до 1 июля в Москве не будут отключать горячую воду.