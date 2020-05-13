Создано новое эффективное средство от комаров

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Москва не скоро вернется к обычной жизни без ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса.
Собянин признался, что не хочет загадывать на будущее, но полагает, что «все-таки не скоро предстоит вернуться к полноценной реальной жизни без всяких ограничений.
«Москвичам нужно настраиваться на длительный период, связанный с распространением эпидемии и опасностью заболевания. «К сожалению, такая реальность», — сказал мэр.
Ранее он сообщил, что в Москве с 12 мая вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте. Кроме того, до 1 июля в Москве не будут отключать горячую воду.