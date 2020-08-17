ШКОЛЬНАЯ МОДА В ТК «ДУБРОВКА»

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СОБИРАЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ ВМЕСТЕ С ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА»: ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

11 августа 2020 г.

Совсем скоро первое сентября, а значит пора готовить детей к школе. Канцелярские товары, новый рюкзак, школьная форма, сменная обувь — ТК «Южные ворота» составил памятку для родителей, чтобы ничего в спешке не забыть.

Школьная одежда и обувь. Для начала достаточно ограничиться базовым набором вещей. Для мальчика необходимы пара новых брюк, 3-4 рубашки, жилет и джемпер на холодную погоду. Для девочек перечень немного шире: жакет и юбки разных фасонов (плиссе, прямая, А-силуэта), сарафан или платье свободного кроя, брюки, несколько рубашек и блуз нейтральных оттенков. Школьная одежда должна быть выдержана в деловом стиле, но прежде всего, быть комфортной и не ограничивать движения школьника. Ассортимент школьной формы представлен на линии 12. Там же можно подобрать ребенку спортивную форму, нижнее белье, чулочно-носочную продукцию и обувь.

Рюкзак для ребенка, который в первый раз идет в школу, не должен быть слишком большим. Чтобы у малыша не возникало проблем с осанкой, у рюкзака должна быть жесткая спинка. Что касается веса школьного ранца, то тут существуют установленные нормы, которым он четко должен соответствовать. Так, вес рюкзака для учащегося начальных классов без учёта учебников и тетрадей не должен превышать 700 гр. В старшей школе – не более 1 кг. Рюкзаки и школьные сумки можно приобрести на 15 линии комплекса.

Канцелярских товаров — школьных тетрадей и ручек — много не бывает. Ручки и карандаши имеют свойство постоянно теряться! Чтобы свести такие потери канцелярии к минимуму, ее необходимо хранить в удобном пенале. Канцелярские товары представлены в широком ассортименте на линиях 2 и 7 торгового комплекса «Южные ворота».

Обращаем внимание: в настоящее время для посетителей работают только входы №№ 1, 3, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 23, А и Ф. При посещении торгового комплекса строго необходимы средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдение социальной дистанции с помощью специально нанесенной на территории ТК разметки.

Южные ворота – оптово-розничный торговый комплекс, специализирующийся на товарах широкого потребления, расположенный на 19 км МКАД. Открыт в 2011 году. На территории 130 тыс. кв. м работает более 3 тыс. павильонов, в которых представлен широкий ассортимент товаров отечественных и зарубежных производителей.

Контакты:

ТК «Южные ворота»

Адрес: МКАД 19 км, вл.20 стр. 1

+7 499 682-90-90

info@yugnie-vorota.ru