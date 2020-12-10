СИМВОЛ ГОДА 2021: ВЫБИРАЕМ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ В ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА»

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ПРЕСС-РЕЛИЗ 10 декабря 2020 г. До Нового года осталось меньше месяца. Впереди, по восточному […]
03/12/2020
ПРЕСС-РЕЛИЗ 3 декабря 2020 г. Посетителям ТК «Южные ворота» при входе в комплекс рекомендовано […]
ПРЕСС-РЕЛИЗ 2 декабря 2020 г. Декабрь – время детских новогодних утренников в школах и […]
26/11/2020
В период пандемии коронавирусной инфекции страховая компания «СОГАЗ-Мед» продолжает оказывать помощь застрахованным. В связи с […]
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За год объем предложения премиум-класса в ЦАО сократился на 48% Доля предложения квартир с отделкой […]
11/11/2020
По данным департамента аналитики компании «БОН ТОН», по итогам октября 2020 г. на первичном рынке […]
ПРЕСС-РЕЛИЗ 11 ноября 2020 г. Приближается зима, а значит пришло время приобретать зимнюю обувь. […]
05/11/2020
ПРЕСС-РЕЛИЗ 5 ноября 2020 г. С наступлением холодного времени года актуальным становится вопрос […]
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 декабря 2020 г.
До Нового года осталось меньше месяца. Впереди, по восточному календарю, нас ожидает год Белого Металлического Быка – мудрого, трудолюбивого и уверенного в себе животного. Чтобы год оказался таким же спокойным и благополучным, как его обладатель, в новогоднюю ночь в доме обязательно должна присутствовать игрушка или сувенир с изображением Быка. С выбором подарка в виде символа года поможет ТК «Южные ворота».
В России уже давно возникла традиция покупать в преддверии Нового года для дома изображения того животного, которое будет покровителем следующего. Такой сувенир – отличный вариант подарка не только для ребенка, но и для взрослых. Оригинальная посуда, емкости для хранения, набор для специй, фарфоровая статуэтка, свеча или даже елочные украшения, символизирующие наступающий год, украсят интерьер дома к празднику и принесут счастье и удачу их обладателю. В ТК «Южные ворота» на линиях 1-7, 20-22 представлен огромный выбор подарков и сувениров с символом года, а на линии 5 можно приобрести открытки, календари и магниты с изображением этого животного.
Желанным подарком для детей станут мягкие игрушки в виде забавных бычков и коровок. В павильоне 16 на линии 2 в ТК «Южные ворота» представлена новая коллекция игрушек в виде символов года от известных брендов Orange Toys и Maxytoys. Это неповторимые персонажи, каждый из которых имеет собственное имя: загадочный Мистер Дзен, суровый бык Джигит, изящные коровки Молли и Милана порадуют деток своим оригинальным дизайн, а родители обязательно оценят их качество исполнения. Ознакомиться с игрушками других производителей можно на линиях 1-7 и 21 ТК «Южные ворота».
Справочно: При посещении торгового комплекса «Южные ворота» строго необходимы средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдение социальной дистанции с помощью специально нанесенной на территории ТК разметки. Обращаем внимание, что в настоящее время для посетителей работают только входы №№ 1, 3, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 23, А и Ф
Южные ворота – оптово-розничный торговый комплекс, специализирующийся на товарах широкого потребления, расположенный на 19 км МКАД. Открыт в 2011 году. На территории 130 тыс. кв. м работает более 3 тыс. павильонов, в которых представлен широкий ассортимент товаров отечественных и зарубежных производителей.
Контакты:
ТК «Южные ворота»
Адрес: МКАД 19 км, вл.20 стр. 1
+7 499 682-90-90