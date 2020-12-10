СИМВОЛ ГОДА 2021: ВЫБИРАЕМ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ В ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

10 декабря 2020 г.

До Нового года осталось меньше месяца. Впереди, по восточному календарю, нас ожидает год Белого Металлического Быка – мудрого, трудолюбивого и уверенного в себе животного. Чтобы год оказался таким же спокойным и благополучным, как его обладатель, в новогоднюю ночь в доме обязательно должна присутствовать игрушка или сувенир с изображением Быка. С выбором подарка в виде символа года поможет ТК «Южные ворота».

В России уже давно возникла традиция покупать в преддверии Нового года для дома изображения того животного, которое будет покровителем следующего. Такой сувенир – отличный вариант подарка не только для ребенка, но и для взрослых. Оригинальная посуда, емкости для хранения, набор для специй, фарфоровая статуэтка, свеча или даже елочные украшения, символизирующие наступающий год, украсят интерьер дома к празднику и принесут счастье и удачу их обладателю. В ТК «Южные ворота» на линиях 1-7, 20-22 представлен огромный выбор подарков и сувениров с символом года, а на линии 5 можно приобрести открытки, календари и магниты с изображением этого животного.

Желанным подарком для детей станут мягкие игрушки в виде забавных бычков и коровок. В павильоне 16 на линии 2 в ТК «Южные ворота» представлена новая коллекция игрушек в виде символов года от известных брендов Orange Toys и Maxytoys. Это неповторимые персонажи, каждый из которых имеет собственное имя: загадочный Мистер Дзен, суровый бык Джигит, изящные коровки Молли и Милана порадуют деток своим оригинальным дизайн, а родители обязательно оценят их качество исполнения. Ознакомиться с игрушками других производителей можно на линиях 1-7 и 21 ТК «Южные ворота».

Справочно: При посещении торгового комплекса «Южные ворота» строго необходимы средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдение социальной дистанции с помощью специально нанесенной на территории ТК разметки. Обращаем внимание, что в настоящее время для посетителей работают только входы №№ 1, 3, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 23, А и Ф

Южные ворота – оптово-розничный торговый комплекс, специализирующийся на товарах широкого потребления, расположенный на 19 км МКАД. Открыт в 2011 году. На территории 130 тыс. кв. м работает более 3 тыс. павильонов, в которых представлен широкий ассортимент товаров отечественных и зарубежных производителей.

Контакты:

ТК «Южные ворота»

Адрес: МКАД 19 км, вл.20 стр. 1

+7 499 682-90-90

info@yugnie-vorota.ru