Создано новое эффективное средство от комаров

+7 (495) 374-74-87
заказать обратный звонок
E-mail: info@gazetacp.ruмедиа-кит график выхода прайс-лист
13/05/2020
Американским ученым удалось найти новое средство от комаров, основываясь на результатах исследований. Специалисты заметили, что […]
Российские аналитики планируют ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая. Гражданам предлагают еженедельно начислять баллы […]
Россияне перешли на режим экономии с начала пандемии коронавируса. Упал спрос на дорогие продукты, увеличились […]
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, […]
Москва не скоро вернется к обычной жизни без ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса. Собянин […]
06/05/2020
Российский певец и автор песен, внук певицы, народной артистки СССР Эдиты Пьехи, владелец клиники комплексного […]
Владимир Сычев в своём микроблоге в Instagram опубликовал архивный симок, на котором предстал в компании […]
Звезда популярного комедийного сериала «Сваты» Федор Добронравов сравнил пандемию коронавируса с лихими 90-ми. По словам […]
Российский певец Влад Топалов расплакался в прямом эфире в Instagram после травли его жены — телеведущей Регины Тодоренко. […]
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
«Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин озвучил, что будет вводиться масочный режим с 12 мая, указал, что будут установлены требования, где нужно находиться в масках и перчатках, где это будет обязанностью. С момента введения этих норм и требований будет применяться и административная ответственность к нарушителям. За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности в транспорте штраф составит 5 тыс. рублей, в других общественных местах — 4 тыс. рублей», — сказал Данчиков.