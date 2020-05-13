Создано новое эффективное средство от комаров

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

«Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин озвучил, что будет вводиться масочный режим с 12 мая, указал, что будут установлены требования, где нужно находиться в масках и перчатках, где это будет обязанностью. С момента введения этих норм и требований будет применяться и административная ответственность к нарушителям. За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности в транспорте штраф составит 5 тыс. рублей, в других общественных местах — 4 тыс. рублей», — сказал Данчиков.