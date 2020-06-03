Марина Кравец: «Мир подстроился под идеальный для нас график»

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03/06/2020
Российская теле- и радиоведущая, певица, единственная женщина-резидент шоу Comedy Club на телеканале ТНТ Марина Кравец […]
После того, как Агата Муцениеце вместе с детьми переехала в московскую квартиру, Павел Прилучный остался […]
Когда знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей персональной странице в социальной сети Instagram […]
Известный музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать российский шоу-бизнес, который жалуется на отсутствие денег из-за пандемии коронавируса […]
В период пандемии коронавируса Иосиф Пригожин выступил борцом за права артистов. Продюсер заявил, что положение […]
Популярная актриса рассказала, что несмотря на большие заработки в кино и на рекламе в соцсетях […]
Как сообщила Воробей, о своем диагнозе она узнала три дня назад, но рассказать об этом […]
26/05/2020
Один из самых стильных и харизматичных артистов российской и азербайджанской эстрады, красавец с бархатным голосом, […]
Российский актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко известный как Тарзан, ответил на критику, которой он подвергся […]
Известный музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать российский шоу-бизнес, который жалуется на отсутствие денег из-за пандемии коронавируса и просит поддержки у государства.
Лидер группировки «Ленинград» опубликовал в своем Instagram-аккаунте очередное нецензурное стихотворение.
Все попрятались по гнездам
И вельможи и народ.
Голодней всех было звездам
Взять они хотели (в)МРОТ.