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ШКОЛЬНАЯ МОДА В ТК «ДУБРОВКА»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

12 августа 2020 г.

Школьная форма должна отвечать высоким требованиям: максимальный комфорт, практичность, опрятность и эстетичность. Ткани должны быть устойчивыми к износу, безопасными и сертифицированными, способными впитывать влагу и пропускать воздух. В ТК «Дубровка» — широкий ассортимент стильной и удобной школьной одежды для детей в возрасте от 6 до 17 лет от ведущих производителей из Турции и России.

Новинкой этого года стало включение в линейку школьной одежды свитшотов, худи и бомберов. Осенью этого года эти разновидности толстовок получат законный статус. Их включат в новый ГОСТ под названием «Одежда для обучающихся (школьная форма)». Конечно, данные модели не содержат ярких цветов и «кричащих» принтов. Но у молодых людей теперь появится возможность подчеркнуть свою индивидуальность и в школе.

Не обойтись и без всегда современной классики. Лаконичность и простота школьной формы воплощается в классическом фасоне, который остается строгим и спокойным. Каждому школьнику или школьнице нужны классический костюм или платья и сарафаны, выполненные в оттенках серого, черного, коричневого, глубокого зеленого или синего, бордового цветов. В цветовой гамме блузок и рубашек присутствуют светлые розовые цвета, кремовые, светло-голубые, возможно с неброскими принтами в виде горошка или цветочка. А вот «клетка» стала менее популярной.

В ТК «Дубровка» приобрести стильную и удобную школьную одежду и обувь, а также детское нижнее белье, колготки и носки, можно на 8 ряду.

Справочно: На территории торгового комплекса «Дубровка» действует комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты (маска и перчатки), соблюдать социальное дистанцирование 1,5 метра и пользоваться санитайзерами с антисептическими средствами.

ТК «Дубровка» – комплекс общей площадью 97 тыс. кв. м с широким ассортиментом товаров и удобной инфраструктурой. Был открыт в 2010 году рядом с одноименной станцией метро. Удобное месторасположение обеспечивает ТК «Дубровка» высокую покупательскую проходимость и большой спрос.

Контакты ТК «Дубровка»:

Адрес: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр.3

Телефон: +7 495 933-88-10

Сайт: http://dubrowka.ru/