Милош Бикович: «Я хочу жить в горах Сербии в деревянном домике»

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Шедевры Сальвадора Дали привезли в Москву

В центральном «Манеже» выставлены около 200 работ испанского художника

Посетители смогут отследить этапы становления художника. В «Манеже» покажут как юношеские импрессионистические пейзажи, так и абстрактные холсты конца XX века.

В основе экспозиции — работы из собраний фонда «Гала — Сальвадор Дали» и мадридского «Центра искусств королевы Софии» и частных европейских коллекций.

Среди шедевров Дали на московской выставке искусствоведы выделяют «Мягкий автопортрет с жареным беконом», «максимальную скорость Мадонны Рафаэля» и серия гравюр-иллюстраций к «Божественной комедии».

Билеты можно купить на специально созданном сайте выставки. Стоимость посещения на одного взрослого — 600 рублей.

Выставка работ Дали продлится до 25 марта.