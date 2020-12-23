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СЕРВИРОВКА НОВОГОДНЕГО СТОЛА ВМЕСТЕ С ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА

ПРЕСС-РЕЛИЗ

23 декабря 2020 г.

Новый год – самый семейный праздник, когда за столом собираются родные и близкие люди. Каждая хозяйка хочет порадовать гостей не только вкусными блюдами, но и создать особую атмосферу. ТК «Южные ворота» расскажет, как правильно оформить стол к любимому празднику.

При оформлении праздничного стола важно соблюдать единую стилистику. Цвет текстиля, салфетки и посуда должны гармонировать не только между собой, но и сочетаться с общей концепцией оформления интерьера. Так, в классической гостиной теплых оттенков хорошо будут смотреться традиционные новогодние цвета: красный, золотой, зелёный. А для интерьера в холодном зимнем стиле подойдет оформление стола в серебристо-голубых тонах.

Каждая сервировка начинается с праздничной скатерти. Без этой детали исчезнет атмосфера домашнего праздника, однако на новогоднем столе она не должна доминировать, а служить лишь удачным фоном. В качестве яркого акцента можно использовать дорожки или текстильные салфетки, сложенные оригинальным способом. Скатерти, текстильные салфетки и дорожки подходящей цветовой гаммы можно приобрести в ТК «Южные ворота» на линии 14, а также в пав. 35-53 линии 9.

На столе оригинально будут смотреться бокалы из цветного стекла или набор тематических салатников. А белые однотонные тарелки можно дополнить индивидуальными декоративными элементами, разместив их на посуде каждого гостя. Огромный выбор посуды, столовых принадлежностей и декора представлен на линиях 1-7, 20-22 ТК «Южные ворота».

Обращаем внимание: в настоящее время для посетителей работают только входы №№ 1, 3, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 23, А и Ф. При посещении торгового комплекса строго необходимы средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдение социальной дистанции с помощью специально нанесенной на территории ТК разметки.

Южные ворота – оптово-розничный торговый комплекс, специализирующийся на товарах широкого потребления, расположенный на 19 км МКАД. Открыт в 2011 году. На территории 130 тыс. кв. м работает более 3 тыс. павильонов, в которых представлен широкий ассортимент товаров отечественных и зарубежных производителей.

Контакты:

ТК «Южные ворота»

Адрес: МКАД 19 км, вл.20 стр. 1

+7 499 682-90-90

info@yugnie-vorota.ru