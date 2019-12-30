10 топ мест куда сходить в Москве на новогодние праздники

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Сбербанк открыл первый McDonald’s в отделении

В отделении в Москве на Новослободской можно выпить кофе и заказать бургер

«Мы считаем, что наши отделения должны стать точками притяжения не только для финансовых услуг. Мы начинаем этот эксперимент с McDonald’s», — заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, кофе в отделениях банка станет самым дешевым в Москве.