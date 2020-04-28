НА СОН ГРЯДУЩИЙ: какие продукты нужно есть, чтобы быстрее уснуть

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28/04/2020
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Возможность получать дополнительные денежные доплаты к пенсии появится у пенсионеров в России с 1 мая 2020 года. Однако на прибавку смогут рассчитывать не все пожилые граждане.
Выплата будет носить пока лишь региональный характер. Ведь главным условием для получения доплаты будет проживание на территории Московской области.
Еще один важный нюанс — это ценз оседлости. Чтобы получить прибавку, пенсионер должен проживать в Московской области не менее десяти лет.
Подчеркивается, что выплата будет не единовременная, а постоянная и ежемесячная. То есть пенсии таких пенсионеров с 1 мая фактически станут больше на одну тысячу рублей.