НА СОН ГРЯДУЩИЙ: какие продукты нужно есть, чтобы быстрее уснуть

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С 1 мая повышаются пенсии: кто станет получать больше

Возможность получать дополнительные денежные доплаты к пенсии появится у пенсионеров в России с 1 мая 2020 года. Однако на прибавку смогут рассчитывать не все пожилые граждане.

Выплата будет носить пока лишь региональный характер. Ведь главным условием для получения доплаты будет проживание на территории Московской области.

Размер доплаты составит одну тысячу рублей. Получить ее смогут пенсионеры, которые проживают в квартире одни. При этом еще одним обязательным условием для получения денег является возраст от 65 лет и старше.

Еще один важный нюанс — это ценз оседлости. Чтобы получить прибавку, пенсионер должен проживать в Московской области не менее десяти лет.

Подчеркивается, что выплата будет не единовременная, а постоянная и ежемесячная. То есть пенсии таких пенсионеров с 1 мая фактически станут больше на одну тысячу рублей.