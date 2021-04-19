Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

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19/04/2021
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Как известно, китайская кухня является экзотической для россиян. Но, как оказалась, и российская кухня порой удивляет жителей Поднебесной.
Китайцы указали, что, побывав в России, особенно запомнили шашлыки. Конечно, мясо есть и в Китае, и его готовят самыми разнообразными способами. В том числе китайцы жарят маринованное мясо на шпажках. Но российский шашлык совсем не похож на китайские шашлычки. «У русских шашлык измеряется в килограммах, а жарят его на стальных шампурах», – пишут граждане КНР.
Второй продукт, поразивший жителей Китая, – это сало. По их словам, это соленый замороженный свиной жир, которым русские закусывают большое количество водки. «Когда мы смотрим на такую жирную свинину, у нас ком в горле встает, а для русских это прекрасное лакомство», – отметили китайские товарищи.