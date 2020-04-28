НА СОН ГРЯДУЩИЙ: какие продукты нужно есть, чтобы быстрее уснуть

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Россияне стали покупать меньше мучного и больше…

Россияне уменьшили на 62 процента заказы выпечки и хлеба и увеличили почти в два раза спрос на антицеллюлитные средства во время режима самоизоляции, связанного с борьбой с распространением с коронавирусом.

В исследовании сравнивался спрос на товары 21 апреля и 24 марта. Выяснилось, что спрос на хлеб и выпечку упал на 62 процента, почти на 90 процентов поднялось количество заказов средств для похудения и борьбы с целлюлитом. Большой скачок спроса был на ролики для пресса — интерес к ним за последние две недели марта поднялся в восемь раз.

При этом мучные кондитерские изделия люди стали заказывать на 40 процентов меньше, на шоколадную и ореховую пасты спрос снизился на 38 процентов, а на шоколадные батончики и попкорн — на 20 процентов.

Также более чем в два раза чаще стали заказывать скрабы, пилинги и щетки для тела для борьбы с целлюлитом.