НА СОН ГРЯДУЩИЙ: какие продукты нужно есть, чтобы быстрее уснуть

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Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг

Сильнее всего спрос упал на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%), заявляют эксперты. Отмечается также, что треть респондентов отказалась от запланированной на ближайшие полгода покупки бытовой техники и мебели.

Кроме того, половина опрошенных приняла решение временно отказаться от приобретения автомобиля, в частности, из-за неготовности брать кредит.

При этом ожидается повышение расходов россиян на Wi-Fi, коммунальные и мобильные услуги, продукты и лекарства, продаваемые без рецепта, показало исследование.