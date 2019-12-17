Валерия: «Я не так представляла себе знакомство с девушкой сына»

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Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

ФОМС и территориальный фонд ОМС Московской области начали работу над сервисом, который позволит россиянам обращаться в больницы или поликлиники только по паспорту.

Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени. Таким образом, россиянам не придется показывать полис, а потребуется предоставить только паспорт. При этом использование нового сервиса не будет обязательным для всех поликлиник и больниц. Каждый регион сможет решить сам, есть ли необходимость переходить на новую систему.