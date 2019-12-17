Валерия: «Я не так представляла себе знакомство с девушкой сына»

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17/12/2019
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По итогам исследования майонез всех представленных марок признали безопасным: ни в одном из образцов не […]
С приходом устойчивой морозной погоды в московских парках откроют 18 катков с натуральным покрытием. Сейчас […]
ФОМС и территориальный фонд ОМС Московской области начали работу над сервисом, который позволит россиянам обращаться […]
WhatsApp перестанет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря 2019 года, на Android […]
Документ разрешает курение табака в специальных изолированных помещениях с системами вентиляции в транзитных зонах аэропортов. […]
10/12/2019
После роли императрицы Екатерины в одноименном сериале на канале Россия-1 актриса театра и кино Марина […]
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Новые модели демонстрируют более качественное звучание, но прослужат меньше, чем старые, отмечают эксперты. Всего были […]
ФОМС и территориальный фонд ОМС Московской области начали работу над сервисом, который позволит россиянам обращаться в больницы или поликлиники только по паспорту.
Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени. Таким образом, россиянам не придется показывать полис, а потребуется предоставить только паспорт. При этом использование нового сервиса не будет обязательным для всех поликлиник и больниц. Каждый регион сможет решить сам, есть ли необходимость переходить на новую систему.