Создано новое эффективное средство от комаров

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Россияне перешли на режим экономии с начала пандемии коронавируса. Упал спрос на дорогие продукты, увеличились продажи более дешёвых товаров.
На 20% вырос оборот продукции, которую торговые сети продают под собственными марками. Такие товары традиционно дешевле других аналогов. Отделы готовой еды закрываются из-за снижения спроса, на 80% снизились объёмы продаж салатов и прочей продукции. Наборы здорового питания тоже перестали пользоваться спросом: объём их продаж упал в апреле на 35–40% по сравнению с мартом.
Продажи свежих фруктов и овощей снизились на 60–65%. В основном россияне скупают недорогие продукты. Это гречка, производство которой выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 45% по отношению к февралю текущего. Объёмы производства макарон увеличились на 20%.