Валерия: «Я не так представляла себе знакомство с девушкой сына»

Роскачество составило рейтинг наушников

Новые модели демонстрируют более качественное звучание, но прослужат меньше, чем старые, отмечают эксперты.

Всего были проверены 32 новые пары проводных и беспроводных наушников. При этом в обновленный рейтинг вошли 208 пар 34 брендов, среди которых Apple, Sony, Sennheiser и Samsung.

По итогам испытаний лидерами рейтинга остались победившие в прошлый раз наушники Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2.

А вот третья и четвертая позиция досталась новичкам этого года – Apple AirPods Pro и Sony WH-1000XM3.

Модели, впервые попавшие в рейтинг, обладают «дополнительными полезными функциями», отметили в Роскачестве. Они могут принимать звонки при подключении к смартфону, понимают голосовые команды, управляют плеером и телефоном, лучше справляются с внешним шумом. Кроме того, они быстрее заряжаются и дольше автономно работают, если речь идет о беспроводных девайсах. Также новые модели демонстрируют более качественное звучание. Однако новые модели стали более хрупкими, поэтому прослужат меньше, чем старые.