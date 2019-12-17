Валерия: «Я не так представляла себе знакомство с девушкой сына»

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По итогам исследования майонез всех представленных марок признали безопасным: ни в одном из образцов не […]

Роскачество назвало лучший оливковый майонез

По итогам исследования майонез всех представленных марок признали безопасным: ни в одном из образцов не было токсичных веществ, пестицидов и патогенных организмов.

Между тем претензии экспертов связаны с маркировкой товаров. Так, на упаковках четырех марок указана недостоверная информация о массовой доле жира и/или массы нетто. А в одном из образцов обнаружили сорбиновую кислоту: этот консервант разрешен к применению, но производитель не заявил о нем в составе продукта.

По итогам проверки "Знак качества" присудили майонезу восьми марок: "Ряба", "Слобода", "Московский провансаль", "Сдобри", "Скит", "Миладора", "ЕЖК", Mr. Ricco.