Мой самый большой эксперимент – я сам

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Роскачество изучило вафли на наличие ГМО



Роскачество исследовало вафли с шоколадом 20 торговых марок по 45 показателям.

Больше всего сахара нашли в вафлях Bayan Sulu Choco (45,2 грамма) и «То, что надо!» (43,5 грамма), меньше всего – в продукции «Муля красотуля» (22,7 грамма) и «Мясновъ» (21,8 грамма). Пестицид хлормекват-хлорид обнаружили в вафлях марки «Волжский пекарь».

Некоторые производители оформляют упаковки своих вафель как детские, однако не предоставляют гарантии, что продукт отвечает самым строгим правилам.

У вафель «Муля красотуля», «Ретро-Сладонеж», Bayan Sulu и Mannerо обнаружили несоответствия заявленных жиров и белков фактическим.

Самый нежный вкус оказался у вафель «Азбука Вкуса» и «Яшкино». При этом вафли 12 торговых марок могут претендовать на получение знака качества. Среди них продукция марок «Азбука Вкуса», «Аппетитки», «Коломенское», «Коровка», «Любимые», «Честный состав», «Яшкино», Toreo, Loacker, «365 дней».





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