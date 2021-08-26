«СОГАЗ-Мед»: о том, как важно актуализировать полисы ОМС

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Регина Тодоренко о серьезной болезни

Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась подписчикам на боли в спине. Как оказалось, звезда «Орла и Решки» страдает болезнью позвоночника. «Сегодня я проснулась от боли в спине. И с этим я ничего не могу поделать. У меня серьезная болезнь позвоночника», — написала Тодоренко в Instagram, опубликовав в доказательство рентген-снимок. Какое конкретно у нее заболевание, телеведущая не сообщила

В марте стало известно, что врачи диагностировали у Тодоренко неизлечимую болезнь — витилиго. Она характеризуется нарушением пигментации, при котором из кожи исчезает окрашивающий ее меланин. Природа болезни до конца не изучена, нет и гарантированного способа излечиться от нее.

Желаем скорейшего выздоровления Регине!