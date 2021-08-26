«СОГАЗ-Мед»: о том, как важно актуализировать полисы ОМС

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Раскрыта опасность отказа от душа

Отказ от ежедневного душа может привести к обострению дерматологических заболеваний. По словам специалиста, нерегулярное посещение душа грозит развитием гиперпигментации, экземы и псориаза. Кроме того, от тела будет неприятно пахнуть из-за размножения бактерий, добавила дерматолог.

Пренебрежение гигиеническими процедурами может негативно сказаться на состоянии кожи.

Врачи советуют регулярно мыть подмышки, ступни и гениталии. Это позволит снизить риск возникновения неприятного запаха. Отказ от ежедневного душа грозит человеку возникновением кожных инфекций, грибка и бородавок. Еще одна опасность пренебрежения гигиеной – снижение чувствительности к ультрафиолету, которое может возникнуть, если человек чрезмерно потеет.