Эмин Агаларов: «Не все получилось, как мы планировали»

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Раскрыт заработок российских звезд в период самоизоляции

Из-за ситуации с коронавирусом многие россияне лишились работы и части доходов. Однако российским звездам удалось найти способы заработать даже в карантин. Поэтому сейчас многие начали принимать участие в съемках на телевидении за гонорар до 1,5 млн рублей, проводить онлайн-концерты — за гонорар от 100 тысяч до 5 млн рублей, а также заниматься рекламой за 500 тысяч рублей за пост.

Успешно зарабатывать на рекламе удается телеведущей Ксении Бородиной. Стоимость одного ее рекламного поста составляет 500 тысяч рублей, и сейчас Бородина активно рекламирует интернет-магазины с доставкой на дом. Большую сумму удалось получить супруге рэпера Джигана Оксане Самойловой — за рекламу марафона блогеров в Instagram она заработала почти 2 млн рублей.

О том, сколько российским звездам удалось заработать на онлайн-концертах, ставших популярными во время самоизоляции, точно неизвестно: представители крупных интернет-платформ отказываются комментировать гонорары звезд за подобные выступления. Однако по данным СМИ, на таких концертах уральская рок-группа «Чайф» заработала 1,5 млн рублей, певица Юлия Зиверт — 2,5 млн рублей, а рок-группа «Би-2» — 5 млн рублей.