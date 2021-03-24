Раньше были застрахованы в компании «Спасские ворота-М», а теперь в СОГАЗ-Мед? Рассказываем, что делать

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23/12/2020
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17/12/2020
Объём предложения однокомнатных апартаментов сократился на 18% в ноябре 17.12.2020г. По данным департамента аналитики компании […]
16/12/2020
ПРЕСС-РЕЛИЗ 16 декабря 2020 г. Приближается новогодняя ночь, а значит необходимо позаботиться о выборе […]
10/12/2020
ПРЕСС-РЕЛИЗ 10 декабря 2020 г. До Нового года осталось меньше месяца. Впереди, по восточному […]
03/12/2020
ПРЕСС-РЕЛИЗ 3 декабря 2020 г. Посетителям ТК «Южные ворота» при входе в комплекс рекомендовано […]
ПРЕСС-РЕЛИЗ 2 декабря 2020 г. Декабрь – время детских новогодних утренников в школах и […]
26/11/2020
В период пандемии коронавирусной инфекции страховая компания «СОГАЗ-Мед» продолжает оказывать помощь застрахованным. В связи с […]
18/11/2020
ПРЕСС-РЕЛИЗ 18 ноября 2020 г. Наступает холодное время года, температура все чаще опускается ниже […]
10 декабря 2020 г. компания «Спасские ворота-М» прекратила свою деятельность, в том числе на территории Москвы, в связи с отзывом лицензии Центробанком.
После 1 марта 2021 г. Московский городской фонд ОМС распределил застрахованных, имеющих полисы ОМС компании «Спасские ворота-М», между 6 страховыми медицинскими организациями на территории Москвы.
В связи с этим компания «СОГАЗ-Мед» подготовила для читателей несколько рекомендаций, которые помогут понять их новый статус по страхованию в ОМС:
— заменить полис ОМС старого образца (зеленая пластиковая карта без фото) на полис ОМС единого образца;
— на бумажном бланке своего полиса ОМС проставить отметку об изменении страховой компании;
— переоформить полис ОМС, если изменились фамилия, имя, отчество, данные паспорта, а также при утрате полиса ОМС. Граждане обязаны уведомить в течение месяца страховую компанию об изменении личных данных в соответствии с законодательством (ст. 16 ФЗ-326).
Ознакомиться с перечнем офисов страховой компании «СОГАЗ-Мед» можно на сайте sogaz-med.ru в разделе «Адреса и офисы», выбрав регион «Москва».
Отдельно отметим, что по полисам ОМС, полученным в компании «Спасские ворота-М», по-прежнему будут оказывать бесплатную медицинская помощь в рамках системы ОМС. В случаях отказов – обращайтесь по телефону контакт-центра своей страховой медицинской компании.
Важно знать, что после страхования и получения полиса ОМС в СОГАЗ-Мед, компания берёт на себя обязанности по защите ваших прав на получение бесплатной медицинской помощи в системе ОМС. Получить консультации застрахованные в СОГАЗ-Мед могут на сайте в чате или по телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Рекомендуем сохранить этот номер в контакты своего телефона для обращений по вопросам системы ОМС.
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