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Раньше были застрахованы в компании «Спасские ворота-М», а теперь в СОГАЗ-Мед? Рассказываем, что делать

10 декабря 2020 г. компания «Спасские ворота-М» прекратила свою деятельность, в том числе на территории Москвы, в связи с отзывом лицензии Центробанком.

После 1 марта 2021 г. Московский городской фонд ОМС распределил застрахованных, имеющих полисы ОМС компании «Спасские ворота-М», между 6 страховыми медицинскими организациями на территории Москвы.

В связи с этим компания «СОГАЗ-Мед» подготовила для читателей несколько рекомендаций, которые помогут понять их новый статус по страхованию в ОМС:

Рекомендуем проверить в какой страховой медицинской организации Москвы вы застрахованы. Сделать это можно по ссылке www.mgfoms.ru/chastnye-lica/proverka-polisa (для интернет ресурсов)/ можно на сайте страховой компании «СОГАЗ-Мед» sogaz-med.ru в разделе «Адреса и офисы» Москвы, нажав «Проверка полиса ОМС».

Если теперь вы стали застрахованным СОГАЗ-Мед, то вам необходимо посетить офис СОГАЗ-Мед, чтобы:

— заменить полис ОМС старого образца (зеленая пластиковая карта без фото) на полис ОМС единого образца;

— на бумажном бланке своего полиса ОМС проставить отметку об изменении страховой компании;

— переоформить полис ОМС, если изменились фамилия, имя, отчество, данные паспорта, а также при утрате полиса ОМС. Граждане обязаны уведомить в течение месяца страховую компанию об изменении личных данных в соответствии с законодательством (ст. 16 ФЗ-326).

Ознакомиться с перечнем офисов страховой компании «СОГАЗ-Мед» можно на сайте sogaz-med.ru в разделе «Адреса и офисы», выбрав регион «Москва».

Отдельно отметим, что по полисам ОМС, полученным в компании «Спасские ворота-М», по-прежнему будут оказывать бесплатную медицинская помощь в рамках системы ОМС. В случаях отказов – обращайтесь по телефону контакт-центра своей страховой медицинской компании.

Важно знать, что после страхования и получения полиса ОМС в СОГАЗ-Мед, компания берёт на себя обязанности по защите ваших прав на получение бесплатной медицинской помощи в системе ОМС. Получить консультации застрахованные в СОГАЗ-Мед могут на сайте в чате или по телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Рекомендуем сохранить этот номер в контакты своего телефона для обращений по вопросам системы ОМС.

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