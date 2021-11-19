Мой самый большой эксперимент – я сам

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Раскрыты способы обмана в аптеках

Эксперт обратила внимание, что в обычном магазине покупатель имеет больше возможностей внимательно осмотреть приобретаемый товар, чем в аптеке при покупке лекарства.

По этой причине она порекомендовала внимательнее относиться к товарам по акции. В частности, стоит узнать у сотрудников аптеки срок годности лекарства.

– В продуктовых магазинах цену снижают, когда заканчивается срок годности продукта. На лекарства делают акции точно так же, то есть когда у них подходит срок годности. На это надо отдельно обращать внимание, – рассказала эксперт.

Некоторые аптеки используют еще один не совсем честный прием, продолжила провизор.

– Могут поступить даже таким образом, что на лекарство поднимут цену, а потом якобы дадут скидку по акции. Вы можете поддаться ажиотажному спросу и купить себе лекарство дороже, – предостерегла провизор.