Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

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Исключение из рациона в вечернее время некоторых продуктов питания может помочь нормализовать сон. Американские эксперты […]

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Продукты, провоцирующие беспокойный сон

Исключение из рациона в вечернее время некоторых продуктов питания может помочь нормализовать сон.

Американские эксперты назвали продукты, которые могут мешать нормальному сну. По вечерам необходимо исключить из рациона блюда, которые мешают нормальной работе пищеварительной системы. Это острая пища и продукты, которые могут вызывать легкую пищевую аллергию.

Беспокойный сон может вызывать острая пища и продукты, провоцирующие легкую пищевую аллергию.

К раннему пробуждению могут приводить колебания уровня сахара в крови. Спать дольше поможет исключение из рациона продуктов и напитков, содержащих сахар. Также нарушать сон может и спиртное. Оно помогает заснуть, но сбивает фазы сна. Из-за этого человек спит менее крепко.