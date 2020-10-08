СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН В ЮВЕЛИРНОЙ ГАЛЕРЕЕ ТК «ДУБРОВКА»

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Правильно подобранная подушка способствует здоровому сну, влияет на общее самочувствие и здоровье позвоночника. Сориентироваться в ассортименте и найти подходящий вариант изделия помогут консультанты ТК «Дубровка». Подушки производителей из России, Турции, Италии, Украины и Китая представлены на 10 ряду торгового комплекса.
Упругость
Качественную подушку можно определить по ее упругости. Она должна восстанавливать первоначальную форму в течение 3-5 секунд. От данного показателя зависит уровень комфортного сна.
Размер
Важно, чтобы во время сна позвоночник в шейном отделе находился в правильном положении, поэтому высоту подушки необходимо выбирать, прежде всего, учитывая позу сна. Если предпочтительно спать на боку, то стоит отдать преимущество высокой подушке. Если на спине или животе – более низкой. В России существует два вида подушек – 70х70 см и более современные 50х70 см. В основном покупатели отдают предпочтение второму варианту. Так как большинство производителей постельного белья комплектуют наборы размером 50х70 см, да и такого размера вполне достаточно для комфортного сна.
Наполнитель
Все наполнители можно разделить по двум основным типам — натуральные и искусственные. К натуральным можно отнести пух-перо, овечью шерсть, бамбук, латекс и все, что имеет животное или растительное происхождение. В данной категории преимуществом пользуются подушки с добавлением волокон эвкалипта. В любом случае, натуральные подушки необходимо не реже одного раза в полгода отдавать в профессиональную чистку с дезинфекцией. Тем, кто имеет склонность к аллергическим реакциям, лучше отдать предпочтение искусственным наполнителям. Такие подушки в основном изготавливают из силикона, полиэстера, холлофайбера, полиэфирных волокон и микроволокон. Синтетические подушки легкие и относительно дешевые, хорошо пропускают воздух, за ними легко ухаживать. Но из-за быстрой потери первоначальной формы имеют относительно короткий срок службы. Однако есть и более дорогие варианты ортопедических подушек с эффектом памяти формы.
Справочно: На территории ТК «Дубровка» действует комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты (маска и перчатки), соблюдать социальное дистанцирование 1,5 метра и пользоваться санитайзерами с антисептическими средствами, установленными по периметру торгового комплекса.
ТК «Дубровка» – комплекс общей площадью 97 тыс. кв. м с широким ассортиментом товаров и удобной инфраструктурой. Был открыт в 2010 году рядом с одноименной станцией метро. Удобное месторасположение обеспечивает ТК «Дубровка» высокую покупательскую проходимость и большой спрос.
Контакты ТК «Дубровка»:
Адрес: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр.3
Телефон: +7 495 933-88-10
Сайт: http://dubrowka.ru/