Создано новое эффективное средство от комаров

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13/05/2020
Американским ученым удалось найти новое средство от комаров, основываясь на результатах исследований. Специалисты заметили, что […]
Российские аналитики планируют ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая. Гражданам предлагают еженедельно начислять баллы […]
Россияне перешли на режим экономии с начала пандемии коронавируса. Упал спрос на дорогие продукты, увеличились […]
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, […]
Москва не скоро вернется к обычной жизни без ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса. Собянин […]
06/05/2020
Российский певец и автор песен, внук певицы, народной артистки СССР Эдиты Пьехи, владелец клиники комплексного […]
Владимир Сычев в своём микроблоге в Instagram опубликовал архивный симок, на котором предстал в компании […]
Звезда популярного комедийного сериала «Сваты» Федор Добронравов сравнил пандемию коронавируса с лихими 90-ми. По словам […]
Российский певец Влад Топалов расплакался в прямом эфире в Instagram после травли его жены — телеведущей Регины Тодоренко. […]
Индустрия несет огромные потери, ведь артисты на свои гонорары содержат еще массу людей, у многих большие вложения в новые шоу, договоренности вперед на год. У Филиппа Киркорова отменился тур по Прибалтике. Сергей Лазарев вернулся из тура по России домой. Уточняется, что на фоне пандемии Киркоров потерял 50 миллионов рублей.
Певец и основатель лейбла Zhara Music Эмин Агаларов заявил, что для минимизации убытков отправил своих артистов работать над новой музыкой в студии. В связи с тем, что так поступают многие компании, директор дуэта HammAli & Navai Ульяна Поченко предположила, что осенью музыкальный рынок будет перенасыщен новым контентом.