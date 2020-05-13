Создано новое эффективное средство от комаров

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, […]

Подсчитаны убытки российских звезд из-за коронавируса

Индустрия несет огромные потери, ведь артисты на свои гонорары содержат еще массу людей, у многих большие вложения в новые шоу, договоренности вперед на год. У Филиппа Киркорова отменился тур по Прибалтике. Сергей Лазарев вернулся из тура по России домой. Уточняется, что на фоне пандемии Киркоров потерял 50 миллионов рублей.

Певец и основатель лейбла Zhara Music Эмин Агаларов заявил, что для минимизации убытков отправил своих артистов работать над новой музыкой в студии. В связи с тем, что так поступают многие компании, директор дуэта HammAli & Navai Ульяна Поченко предположила, что осенью музыкальный рынок будет перенасыщен новым контентом.