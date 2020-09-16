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ПОДБИРАЕМ ОПРАВЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ВМЕСТЕ С ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА

ПРЕСС-РЕЛИЗ

16 сентября 2020 г.

Выбор оправы для очков — ответственное мероприятие, особенно если дело касается оптики для коррекции зрения. Плохо подобранное изделие может стать причиной ухудшения зрения. ТК «Южные ворота» расскажет, как выбрать оправу для очков, которая будет идеально подходить к лицу и не вредить здоровью глаз.

Размер

Правильная оправа должна быть удобной и не вызывать чувства утомления. Поэтому при выборе необходимо учитывать анатомические особенности строения лица. Оправа должна быть пропорциональна лицу. Верхняя часть должна проходить ниже линии бровей или немного ее закрывать. У детей важно следить, чтобы нижняя часть не лежала на щеках, даже когда ребенок улыбается. Неправильно подобранный размер ограничит поле зрения и сместит центр линз по отношению к глазам. А значит, повысит утомляемость и как следствие может привести к ухудшению зрения. Пренебречь данным правилом можно только в случае выбора декоративных очков.

Мостик (носоупоры)

На мостик приходится основной вес очков, который необходимо правильно распределить. Если носоупоры будут слишком большие, то очки будут съезжать вниз. Если слишком маленькие – могут повредить нос. В идеале мостик должен плотно прилегать к переносице, но не сдавливать его. Элементы мостиков у оправ могут быть выполнены из титановых или стальных сплавов. Существуют оправы с регулируемыми носоупорами и с эффектом памяти. Для маленьких детей подойдут более мягкие мостики, изготовленные из силикона.

Дужки (заушники)

Еще одна важная деталь — заушники. Они должны быть правильной длины, чтобы зафиксировать стабильное положение очков на лице. Правильно подобранные оказывают давление только на верхнюю часть уха, а не на боковую поверхность головы. Для детей лучше выбирать оправы с гибкими или пружинными дужками.

Материал

Современные оправы могут быть изготовлены из пластика или металла. Металлические оправы считают классикой. Они почти незаметны на лице, отлично подходят к любому стилю одежды и являются универсальными. Молодое поколение чаще выбирает пластиковые оправы, чтобы подчеркнуть свой стиль и индивидуальность. При выборе необходимо учитывать, что в металлическую оправу можно поставить только линзы небольших величин.

В ТК «Южные ворота» представлены оправы производителей Германии, Италии, Франции, Японии и Китая для взрослых и детей. Очки для коррекции зрения, а также аксессуары можно приобрести на линии 23 в павильоне 13. В течении часа опытные мастера изготовят очки по вашему рецепту. Декоративные и солнцезащитные очки можно выбрать на линиях 23, 25 и 26.

Обращаем внимание: в настоящее время для посетителей работают только входы №№ 1, 3, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 23, А и Ф. При посещении торгового комплекса строго необходимы средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдение социальной дистанции с помощью специально нанесенной на территории ТК разметки.

Южные ворота – оптово-розничный торговый комплекс, специализирующийся на товарах широкого потребления, расположенный на 19 км МКАД. Открыт в 2011 году. На территории 130 тыс. кв. м работает более 3 тыс. павильонов, в которых представлен широкий ассортимент товаров отечественных и зарубежных производителей.

Контакты:

ТК «Южные ворота»

Адрес: МКАД 19 км, вл.20 стр. 1

+7 499 682-90-90

info@yugnie-vorota.ru