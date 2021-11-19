Мой самый большой эксперимент – я сам

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Что нельзя дарить на Новый год

В год Тигра нельзя дарить ножи, ножницы и штопор, так как эти предметы могут принести проблемы на весь год. Также плохой идеей для презента станут духи, косметика для волос и мелкие подарки. Не рекомендуется также дарить сумки и пустые кошельки, такие подарки несут финансовые проблемы и бедность в дом.

Серьезные проблемы на весь год может принести и подаренное зеркало в виде пудреницы, палетки с тенями или набор блесков. В случае если человек стал обладателем такого подарка, эксперты советует отложить его подальше, а позже избавиться.

Самыми популярными направлениями для новогодних поездок у россиян стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Оказалось, что на новогодние праздники Москву планируют посетить 27% туристов, Санкт-Петербург – 11%, а Сочи – 6,6%.