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ПЛЯЖНАЯ МОДА В ТК «ДУБРОВКА»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

30 июля 2020 г.

В ТК «Дубровка» представлен большой ассортимент купальников летнего сезона 2020. Производители из Польши, Венгрии, Италии, Кореи и Китая обещают идеальную посадку на любой фигуре – от 40 до 78 размера. Пляжную одежду и аксессуары можно приобрести в павильонах торгового комплекса.

В этом сезоне преимуществом пользуются пастельные оттенки в сочетании с насыщенным однотонным желтым, зеленым и золотистым цветом, в тренде также темно-синий и изумрудный. Также этим летом пляжная мода предлагает модели с оригинальными принтами, среди которых горизонтальная и вертикальная полоска, геометрические узоры, графический принт, горох, купальники с флористической и смелой анималистической расцветкой. Купальники дополнены полупрозрачными вставками, переплетением разноцветных тесемок, воланами и рюшами, открытыми вырезами.

Особое внимание следует уделить фасонам, ведь моделирование силуэта фигуры – основополагающий критерий выбора купальника. Девушкам с пышной грудью подойдет купальник-бандо, с лифом без бретелей, способный уравновесить силуэт. Стройным девушкам – купальник с лифом пуш-ап и плавками-бразильяно. При наличии проблемной зоны в районе бедер следует отдавать предпочтение купальнику с юбкой или с высокими шортами или выбирать купальник с объемным лифом. Купальники-танкини подойдут девушкам размера plus-size. В данных моделях удлиненный топ и плавки представлены отдельными предметами.

Бесспорным трендом лета 2020 является шнуровка, кружево и вязание. В моде остаются оригинальные купальники в ретро стиле 50-х годов с широкими лямками и высокой посадкой на плавках, позволяющие подчеркнуть изящество талии, визуально удлинить ноги и скрыть лишний вес в области бедер.

Самой удобной и универсальной моделью остаётся слитный купальник, подходящий для любого возраста и типа фигуры. Такие модели позволяют акцентировать внимание только на достоинствах, лучше всего защищают тело от солнечных лучей и просто идеальны для активных видов водного и пляжного спорта. Например, классический закрытый купальник майо обеспечивает утяжку наиболее проблемных участков тела и подходит девушкам с полной фигурой. Большим спросом у стройных девушек пользуются купальники в стиле монокини. Это облегченная слитная модель с декорированными, глубокими вырезами по бокам, позволяющими эффектно подчеркнуть талию.

Дополнить пляжный образ можно шляпой, солнцезащитными очкам, элегантными туникой или парео, а также пляжной обувью. Пляжную одежду и аксессуары можно приобрести на следующих рядах ТК «Дубровка»: 90, 103-105, 142, 160, 211 (павильон 3); 152-154, 228 (павильон 4); 92, 143, 171 (павильон 5); 96-98, 130 (павильон 6); 99 (павильон 7).

Справочно: На территории торгового комплекса «Дубровка» действует комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты (маска и перчатки), соблюдать социальное дистанцирование 1,5 метра и пользоваться санитайзерами с антисептическими средствами.

ТК «Дубровка» – комплекс общей площадью 97 тыс. кв. м с широким ассортиментом товаров и удобной инфраструктурой. Был открыт в 2010 году рядом с одноименной станцией метро. Удобное месторасположение обеспечивает ТК «Дубровка» высокую покупательскую проходимость и большой спрос.

Контакты ТК «Дубровка»:

Адрес: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр.3

Телефон: +7 495 933-88-10

Сайт: http://dubrowka.ru/