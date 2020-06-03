Марина Кравец: «Мир подстроился под идеальный для нас график»

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Песков признался, что отрастил бороду не ради имиджа

Когда знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей персональной странице в социальной сети Instagram пост, с фотографией на которой семейство сажает черешню, взгляды был прикованы не к ней, а к ее супругу – пресс-секретарю Президента Российской Федерации Дмитрию Пескову. Абсолютно все подписчики, не говоря о широкой общественности не поверили своим глазам: Песков отрастил бороду!

Теперь и сам политик разъяснил, зачем он это сделал. Как оказывается, все банально просто. Дело в том, что несколько недель он боролся с коронавирусом и находился в клинике, а после выписки ушел в режим изоляции на карантин. И именно в этот момент он попросту перестал бриться.