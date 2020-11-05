ПЕРЧАТКИ ИЛИ ВАРЕЖКИ: ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ С ТК «ДУБРОВКА»

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С наступлением холодного времени года актуальным становится вопрос защиты рук от непогоды. На ветру кожа высыхает и трескается. Чтобы сохранить руки красивыми, а кожу здоровой, необходимо заранее приобрести варежки или перчатки. ТК «Дубровка» поможет подобрать стильный аксессуар! В торговом комплексе в пав. 206-208 на 6 ряду и в пав. 200-202 на 8 ряду, а также на линиях Г, Д и Е представлено большое разнообразие варежек и перчаток из натуральных материалов: кожи, замши, меха и текстиля лучших производителей России и Китая.
Главное достоинство варежек – они очень мягкие и уютные. Во все времена варежки-рукавицы считались самым теплым и практичным аксессуаром в осенне-зимний период. Они лучше сохраняют тепло рук, потому что все пальцы находятся рядом и эффективный теплообмен способствует поддержанию комфортной температуры. Классические варежки обычно связаны из шерсти, но могут быть сделаны из кожи и трикотажа. Такие изделия смотрятся очень стильно с пуховиками, повседневными пальто, куртками и отлично защищают руки в непогоду. Для экстремальных температур подойдут варежки из высокотехнологичных непромокаемых материалов.
Перчатки, несомненно, дают больше свободы движений. Они более функциональны: в них гораздо проще пользоваться ключами от машины или дома, отвечать на телефонные звонки и даже писать СМС. Для тех, кто активно использует на улице телефон, лучше приобрести перчатки с удобными сенсорными пальчиками. В таких изделиях большой и указательный пальцы изготовлены из специальных нитей, способных проводить электрические импульсы, что позволяет пользоваться гаджетами на улице, не снимая перчаток. В сильные морозы лучше выбирать перчатки с флисовой подкладкой или подкладкой из меха. Перчатки могут быть изготовлены как из кожи, замши, так и связаны из натуральной шерсти. Классические кожаные перчатки подойдут к строгому пальто или шубе.
Для тех, кто еще не определился с выбором, есть отличный комбинированный вариант – полуперчатки «флип-топ». Пальцы в таких аксессуарах находятся вместе, что позволяет обеспечить максимальное тепло. Однако при необходимости можно снять защитный колпак и без ограничений свободы действий набрать номер телефона, достать необходимые вещи из сумки или водить машину.
Вопрос выбора перчаток и варежек остается вопросом личных предпочтений. Все зависит от случая жизни. Для теплой осени подойдут стильные кожаные или трикотажные перчатки. При сильном морозе лучше использовать варежки из натуральных материалов: шерсти, пуха или меха. Для зимних видов спорта и активного отдыха незаменимы перчатки с водоотталкивающим верхним слоем.
Справочно: На территории ТК «Дубровка» действует комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты (маска и перчатки), соблюдать социальное дистанцирование 1,5 метра и пользоваться санитайзерами с антисептическими средствами, установленными по периметру торгового комплекса.
ТК «Дубровка» – комплекс общей площадью 97 тыс. кв. м с широким ассортиментом товаров и удобной инфраструктурой. Был открыт в 2010 году рядом с одноименной станцией метро. Удобное месторасположение обеспечивает ТК «Дубровка» высокую покупательскую проходимость и большой спрос.
Контакты ТК «Дубровка»:
Адрес: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр.3
Телефон: +7 495 933-88-10
Сайт: http://dubrowka.ru/