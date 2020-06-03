Марина Кравец: «Мир подстроился под идеальный для нас график»

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После того, как Агата Муцениеце вместе с детьми переехала в московскую квартиру, Павел Прилучный остался один жить в большом загородном доме. Скрасить одиночество актер решил с помощью зверей. Сначала он завел себе собаку, а на днях рассказал о новом питомце.
«У нас пополнение! В нашем животном мире! Вот такая красноухая красавица! Большущая! Ну, что, если есть у кого-нибудь варианты с названием, (Тортилла — так себе!) — говорите, присылайте!» — рассказал актер.
Судя по восхищенным детским крикам и смеху за кадром, дети Прилучного очень счастливы появлению необычного домашнего питомца.
Известно также, что буквально месяц назад именитый актер стал хозяином милого щенка. С кличкой нового друга Павел определился довольно быстро: питомца единогласно назвали Тором.