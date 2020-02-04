Милош Бикович: «Я хочу жить в горах Сербии в деревянном домике»

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04/02/2020
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Российская актриса Паулина Андреева, хотя и связана с 2015 г. со знаменитым Федором Бондарчуком, ведет скромный образ жизни, участвует только в кинофестивалях и мероприятиях по поводу ее собственных премьер, не ведет аккаунт в Инстаграме и не является активным участником соцсетей. Интервью она дает тоже не так часто. А в кино снимется, пожалуй, еще реже…
— Имея свободное время, решили посвятить его благотворительности и стать послом фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход»?
— В какой-то момент я поняла, что хочу быть полезной в этом деле, но не знала, в какую дверь постучаться. Ведь нет такого, что ты выбираешь: хочу помогать детям, или взрослым, или, например, пожилым артистам. Это не магазин. Благотворительность сама тебя находит.
— Вы еще и решили продолжить повышение своего профессионального уровня и учитесь в школе кино и телевидения «Индустрия»…
— У меня давно было желание учиться, и вот я, наконец, решилась. Я поняла, что можно очень долго ждать свободных двух лет, но так и не дождаться. И решила: сделаю это сегодня.
— Не являются ли работа в фонде «Выход», учеба в «Индустрии» неким заполнением вакуума, образовавшегося в Москве после отъезда из родного Питера?
— Да! Это был поворотный момент. Я до сих пор хвалю себя за смелость. Тогда мне было легко расстаться с Петербургом, с семьей. Вернее, я даже не понимала, как надолго это затянется. Для меня родной город был тогда той самой пресловутой зоной комфорта, из которой нужно было срочно уехать, чтобы сделать что-то самой.
— Вся Ваша нынешняя деятельность ради чего в основном?
— Мне кажется, что я уже сейчас все делаю не зря. Откровенно говоря, я не планирую, чего хочу достичь через десять лет, например. Стараюсь жить с ощущением «я молодец» уже сегодня. Безусловно, главное — это не работа.
— В прошлом году Вы дебютировали как сценарист и режиссер короткометражного фильма «Плачу с вами» и сразу же получили в конкурсе фильмов короткого метра один из призов. Фильм не так просто посмотреть даже через всемогущий интернет. О чем он?
— Тут, если чуть расскажешь, расскажешь все. В главной роли Паша Ворожцов — он играет плакальщика на похоронах. Это и есть предлагаемые обстоятельства. А дальше нужно смотреть. Надеюсь, мы найдем способ показать фильм всем. Может быть, выложим в интернет. Я пока не знаю.
— А еще есть сценарии?
— Осенью я закончила обучение на сценарном отделении киношколы «Индустрия». «Псих» — мой первый полноценный сценарий для большого 8-серийного проекта. Интересно залезть в голову человека, психолога, который помогает другим справиться с ситуацией, а сам с собой, как оказывается, совладать не может.
— Сейчас все чаще стали говорить о кино мужском и женском…
— Мне кажется, что сегодня граница между мужским и женским кино стирается. Женщины — сценаристы, режиссеры завоевывают призы на международных фестивалях, делают по-настоящему прекрасное кино. Женщина ты или мужчина — не так важно, как то, талантлив ли ты. Ни одна женщина никому ничего не должна. Равно как и ни один мужчина. Мне кажется, что если мы сами будем это очень четко понимать, то и у окружающих не останется к нам вопросов.
— Вопросы всегда остаются. Например, как живется без Инстаграма?
— Просто замечательно! Честное слово! Клянусь! Вообще-то он у меня есть, но я его почти не веду. Все, что там есть, связано либо с работой фонда, либо с моими профессиональными обязательствами. Мне интереснее фейсбук: я сама ничего не выкладываю, но читаю статьи, узнаю об интересных концертах, показах фильмов. А Инстаграм же — это просто красивые фотографии людей и продуктов, которые там продают.
Досье
Родилась
12 октября 1988 г. в Ленинграде.
Карьера
Гимназия № 24 им. И. А. Крылова в Ленинграде – 1995-2006 гг.
Факультет журналистики Санкт-Петербургского университета – 2006-2007 гг.
Поменяла имя с рождения Екатерина на Паулину – 2006 г.
Дебют в кино в сериале «Закон и порядок» — 2007 г.
МХТ им. А. П. Чехова – 2011 г. – по настоящее время.
Лауреат премии журнала «ОК!» в номинации «Новые лица — кино» — 2016 г.
Личная жизнь
Федор Бондарчук – муж, актёр, режиссер, продюсер – с сентября 2019 г.