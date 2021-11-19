Мой самый большой эксперимент – я сам

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Парфюмеры создают духи регионов России

Парфюмеры решили разработать коллекцию ароматов, которые будут символизировать регионы России. Авторы проекта считают, что запах станет одним из элементов идентификации региона.

Парфюм будут распрыскивать в музеях, общественных местах, выставках, чтобы люди запоминали запах, а потом по нему вспоминали место, в котором побывали. Так, самым привлекательным для россиян оказался запах Ялты, путешественники считают, что город пахнет хвоей и морем. На втором месте – запах сочинской магнолии – 20%. Завершает тройку лидеров Санкт-Петербург (17%) с ароматом воды и холода. Для Калининграда характерен запах марципана, Куршской косы, янтаря и старого Кёнигсберга, Москва пахнет метро, стройкой и фастфудом, Самара – Волгой, жигулевским пивом и шоколадкой. Аромат меда, яблок и старины напоминает Суздаль, запах пряников, чая и пороха – Тулу, болота, чистого воздуха и цветочной сладости – Петрозаводск. А Владивосток пахнет морской водой и водорослями.