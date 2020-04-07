Ляйсан Утяшева: «Я люблю свой возраст»

Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники». Об этом сообщил заведующий лабораторией […]

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В настоящее время Ольга Бузова, подобно большинству своих коллег по шоу-бизнесу, находится в условиях самоизоляции. […]

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Ольга Бузова сочинила песню о коронавирусе

В настоящее время Ольга Бузова, подобно большинству своих коллег по шоу-бизнесу, находится в условиях самоизоляции.

Недавно исполнительница наглядно продемонстрировала, что затворничество вовсе не является преградой для продуктивного творчества и записала новый трек. «Давай останемся дома!» — эта фраза стала лейтмотивом музыкальной композиции.

Стоит отметить, что аккаунт звезды является закрытым, поэтому фанаты начали публиковать ролик на фан-страницах. Далеко не все фолловеры выразили энтузиазм от увиденного импровизированного видеоклипа.