Эмин Агаларов: «Не все получилось, как мы планировали»

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22/05/2020
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Певица и ведущая проекта «Дом-2» приняла решение заселиться на телевизионную площадку.
Ольга Бузова решилась на эксперимент. Буквально на один день она вновь вернется в амплуа участника, чтобы быть ближе к другим ребятам. Телеведущая решилась на такой шаг, чтобы разобраться в отношениях пар и одиночек «Дома-2». По словам знаменитости, это лучший способ погрузится в атмосферу проекта и поспособствовать созданию крепких пар.
Жить с участниками телеведущие проекта, вероятнее всего, будут по очереди, в связи с чем в эфирах можно будет также ожидать появления Ксении Бородиной и Ольги Орловой, которые также целые сутки будут проводить бок о бок с ребятами на телестройке.