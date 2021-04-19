Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

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Ольга Бузова окончательно покинула телепроект «Дом-2»

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова подтвердила, что отказалась вести перезапуск реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю».

«Моя история в «Дом-2» закончена», — написала она. Бузова отметила, что съемки уже начались, но без нее. «После долгих раздумий я все же решила покинуть шоу “Дом-2”, с которым провела 17 лет своей жизни», — добавила ведущая.

Певица поблагодарила всех, кто делал и смотрел «Дом-2» на протяжении этих 17 лет. «Сейчас пишу этот текст и реву… Но я должна идти дальше! Я покидаю шоу, как участница и как ведущая», — объяснила Бузова.

Бузова подчеркнула, что впервые пришла на шоу в качестве участницы. Она связывает с проектом много событий в своей жизни. «Я по-настоящему жила, любила и для меня это было не шоу, а моя жизнь!» — заключила она.