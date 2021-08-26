«СОГАЗ-Мед»: о том, как важно актуализировать полисы ОМС

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Олег Газманов покидает сцену

Народный артист России, певец Олег Газманов заявил о решении завершить свою музыкальную карьеру. В ходе беседы автор-исполнитель упомянул, что в данный момент гастролирует с программой «7:0 в мою пользу», приуроченной к 70-летнему юбилею.

«Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним», — добавил Газманов.

Он также отметил, что если и сделает подобное заявление, то точно не для привлечения публики на свои выступления. «С этим у меня и так все в порядке», — признался эстрадный артист.

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области. Он окончил Калининградское высшее инженерное морское училище, занимался научной деятельностью и ходил на судах в море, однако позже решил посвятить себя искусству. Второе образование Газманов получил в Калининградском музыкальном училище.