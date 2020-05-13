Создано новое эффективное средство от комаров

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Олег Газманов подготовил подарок всем работникам медицины России. В день их профессионального праздника он выпустил песню и клип, посвященные борцам с коронавирусом.
Артист очень активно ведёт свой микроблог в соцсети Instagram, регулярно публикуя подробности своей жизни и творчества.
В этот раз певец и композитор написал новую песню, создав также яркое видео к ней. На творчество Газманова вдохновил ежедневный подвиг простых российских медработников, в тяжёлых условиях не покидающих своих рабочих мест.
В записи ролика, приуроченого к их профессиональному празднику приняли участие, кроме Газманова, его друзья артисты.
Благодарность людям в белых халатах высказали также Михаил Галустян, Екатерина Андреева, Александр Буйнов, Максим Галкин, Валерий Сюткин, Сергей Жуков, Игорь Николаев, Николай Басков, Денис Майданов, Emin, и, конечно же, сын певца, Родион Газманов.