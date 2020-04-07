Ляйсан Утяшева: «Я люблю свой возраст»

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Оксана Самойлова решила развестись с Джиганом до четвертых родов

По ее словам, это случилось 2 месяца назад — еще до того, как она родила музыканту четвертого ребенка.

«Я уже пережила внутри весь первичный шок, пост в инстаграмме это новость для вас, я с этим уже живу. Меня не нужно жалеть. Мои дети — моя сила, мое украшение, и я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду», — обратилась она к подписчикам своей страницы.

Самойлова и Джиган провели в браке 10 лет. Об их разводе стало известно после слухов об изменах со стороны артиста и его помещения в психиатрическую клинику.