Ляйсан Утяшева: «Я люблю свой возраст»

+7 (495) 374-74-87
заказать обратный звонок
E-mail: info@gazetacp.ruмедиа-кит график выхода прайс-лист
07/04/2020
«Самое главное – не сходить с ума и с пользой для себя проводить время» Пандемия […]
Поскольку пандемия коронавируса распространилась по всему миру, настало время понять, как уборка дома может помочь […]
Народный артист России Игорь Николаев дождался результатов теста на коронавирус, которым он предположительно заразился 18 марта. Музыкант […]
В настоящее время Ольга Бузова, подобно большинству своих коллег по шоу-бизнесу, находится в условиях самоизоляции. […]
Новая телепрограмма бывшей жены Евгения Петросяна будет выходить на федеральном телеканале «Россия 1», а премьера […]
В композиции певица пообещала «попробовать бросить пить» Новая песня «Крым» в исполнении Земфиры увидела свет […]
По ее словам, это случилось 2 месяца назад — еще до того, как она родила […]
В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом. Сейчас итальянцы, закрытые на карантин, уже […]
Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники». Об этом сообщил заведующий лабораторией […]
По ее словам, это случилось 2 месяца назад — еще до того, как она родила музыканту четвертого ребенка.
«Я уже пережила внутри весь первичный шок, пост в инстаграмме это новость для вас, я с этим уже живу. Меня не нужно жалеть. Мои дети — моя сила, мое украшение, и я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду», — обратилась она к подписчикам своей страницы.
Самойлова и Джиган провели в браке 10 лет. Об их разводе стало известно после слухов об изменах со стороны артиста и его помещения в психиатрическую клинику.