Компания «БОН ТОН»: Более 60% предложения квартир премиум-класса приходится на Западный административный округ Москвы

ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА В ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

14 октября 2020 г.

Примерно треть своей жизни мы проводим дома, но редко уделяем должное внимание домашней моде. Как правило, в домашнюю одежду превращаются не очень удобные старые футболки, джинсы или юбки. ТК «Южные ворота» призывает изменить подход и обратить внимание на стильные и комфортные коллекции одежды для сна и отдыха производителей Турции, Беларуси, Польши, Россия и Китая, в широком ассортименте представленные на линиях 8-11, 23 и 26.

Одежда для дома должна дарить комфорт и свободу. Лучше всего для этого подходят практичные домашние костюмы. Такая одежда не стесняет свободы движений, в ней удобно делать уборку, готовить, принимать гостей или просто отдыхать. Зимой будет комфортно в трикотажном или велюровом костюме, а в летнее время будут актуальны комплекты леггинсов и туники.

Спортивные костюмы помогут создать молодежный образ. Для создания более женственного образа лучше всего выбирать домашние платья из легких тканей, например хлопка или вискозы. Домашнее платье с запа́хом – прекрасная альтернатива халату.

Выбор одежды для сна ограничен ночными рубашками и пижамами. Ночные сорочки выпускают в разных форматах. В зависимости от модели им отдают предпочтение женщины различных возрастных категорий. Кроме того, они обладают хорошими гигиеническими свойствами. Пижамы – не только стильный, но и практичный вариант. Существует множество вариантов, многие из которых сложно отличить от домашних костюмов. Легкие короткие комплекты подойдут для теплых ночей, длинные фланелевые — для более холодного времени года.

Главное правило: одежда для отдыха и сна должна быть удобной и подходить по сезону, погоде и домашней атмосфере. При выборе следует отдать предпочтение изделиям из натуральных материалов, в составе которых присутствует не более 15-20% синтетики. Такие ткани хорошо пропускают воздух и впитывают влагу.

Обращаем внимание: в настоящее время для посетителей работают только входы №№ 1, 3, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 23, А и Ф. При посещении торгового комплекса строго необходимы средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдение социальной дистанции с помощью специально нанесенной на территории ТК разметки.

Южные ворота – оптово-розничный торговый комплекс, специализирующийся на товарах широкого потребления, расположенный на 19 км МКАД. Открыт в 2011 году. На территории 130 тыс. кв. м работает более 3 тыс. павильонов, в которых представлен широкий ассортимент товаров отечественных и зарубежных производителей.

Контакты:

ТК «Южные ворота»

Адрес: МКАД 19 км, вл.20 стр. 1

+7 499 682-90-90

info@yugnie-vorota.ru