НОМЕР 24 2025 ГОД

НОМЕР 30 2023 ГОД

Бесплатная диспансеризация детей и взрослых

— Диспансеризация и диспансерное наблюдение: звучит одинаково – смысл разный. Чем различаются эти понятия? Мы […]

Налог в двойном размере или уголовное дело

Несколько сотен работников, алтайского производства по переработке природного сырья для аптечно-косметической продукции компании «Сашера-Мед» могут […]

Обратите внимание на свое здоровье!

Обратите внимание на свое здоровье! Мы привыкли обращаться к врачу, когда чувствуем, что что-то не […]

Пережить COVID-19 и сохранить здоровье

«СОГАЗ-Мед» рассказывает о том, как пройти диспансеризацию в 2022 г. Почти 2 млн россиян прошли […]

Рукоделие: здоровье на кончиках пальцев

Вышивка, шитьё, вязание, оригами – не только приятные занятия. Они полезны для здоровья, причем в […]

Мой самый большой эксперимент – я сам

Один из ярких российских актёров театра и кино современности Максим Матвеев на днях появился в […]

Открылась ярмарка «Сделано в Карелии»