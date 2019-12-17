Валерия: «Я не так представляла себе знакомство с девушкой сына»

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Не пропадут: какие продукты можно купить заранее для Нового года

Некоторые фрукты для новогоднего стола можно купить заранее, при условии правильного хранения.

Государственная инспекция Москвы по качеству сельхозпродукции отметила, что апельсины, мандарины, гранаты и личи можно купить за три недели до праздника и хранить в холодильнике.

Киви можно хранить при нулевой температуре около двух месяцев, однако этот фрукт нельзя помещать рядом с яблоками и грушами, так как они выделяют этилен. По словам эксперта, это вещество приводит к тому, что киви созревает быстрее, а значит, и срок хранения фрукта сокращается.

Манго можно купить за неделю до Нового года. Хранить его плоды необходимо при комнатной температуре. Даже если вы купили не совсем спелый манго, а до праздника всего несколько дней, то можно ускорить его созревание. Так, специалисты рекомендуют положить фрукт в горячую воду на пять минут.

Ананасы рекомендуется покупать в канун Нового года, передает агентство городских новостей «Москва».