Валерия: «Я не так представляла себе знакомство с девушкой сына»

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17/12/2019
На днях знаменитая российская певица Валерия стала объектом пристального внимания буквально всех средств массовой информации […]
По итогам исследования майонез всех представленных марок признали безопасным: ни в одном из образцов не […]
С приходом устойчивой морозной погоды в московских парках откроют 18 катков с натуральным покрытием. Сейчас […]
ФОМС и территориальный фонд ОМС Московской области начали работу над сервисом, который позволит россиянам обращаться […]
WhatsApp перестанет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря 2019 года, на Android […]
Документ разрешает курение табака в специальных изолированных помещениях с системами вентиляции в транзитных зонах аэропортов. […]
10/12/2019
После роли императрицы Екатерины в одноименном сериале на канале Россия-1 актриса театра и кино Марина […]
Некоторые фрукты для новогоднего стола можно купить заранее, при условии правильного хранения. Государственная инспекция Москвы […]
Новые модели демонстрируют более качественное звучание, но прослужат меньше, чем старые, отмечают эксперты. Всего были […]
Некоторые фрукты для новогоднего стола можно купить заранее, при условии правильного хранения.
Государственная инспекция Москвы по качеству сельхозпродукции отметила, что апельсины, мандарины, гранаты и личи можно купить за три недели до праздника и хранить в холодильнике.
Киви можно хранить при нулевой температуре около двух месяцев, однако этот фрукт нельзя помещать рядом с яблоками и грушами, так как они выделяют этилен. По словам эксперта, это вещество приводит к тому, что киви созревает быстрее, а значит, и срок хранения фрукта сокращается.
Манго можно купить за неделю до Нового года. Хранить его плоды необходимо при комнатной температуре. Даже если вы купили не совсем спелый манго, а до праздника всего несколько дней, то можно ускорить его созревание. Так, специалисты рекомендуют положить фрукт в горячую воду на пять минут.
Ананасы рекомендуется покупать в канун Нового года, передает агентство городских новостей «Москва».