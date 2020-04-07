Ляйсан Утяшева: «Я люблю свой возраст»

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Названы признаки того, что человек уже переболел коронавирусом

Учёные назвали пять симптомов, которые могут указывать на заражение коронавируса.

Потеря обоняния: по мнению учёных, чаще всего коронавирус проникает в организм через нос, поэтому этот симптом является самым главным и одновременно опасным, так как заражённые даже не понимают, что уже являются переносчиками инфекции.

Диарея: этот симптом выявлен практически у половины заболевших в городе Ухань.

Боль в животе: может стать последствием поражения коронавирусом лёгких.

Конъюнктивит: редкий симптом, выявлен лишь у 1 процента заболевших. Связан с попаданием вируса в организм через слизистую глаза.

Усталость: чувство вялости и расслабленности даже в условиях самоизоляции.